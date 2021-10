Scanzi: “Qui c’è andato proprio in pappa il cervello”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ma quelli che (anche da sinistra) stanno riempiendo di complimenti Berlusconi perché “lui è moderato”, “lui è federatore”, “lui è responsabile” eccetera, se lo ricordano o no chi è e cosa ha fatto in questi decenni Berlusconi? Se lo ricordano i danni che ha fatto in politica, il rincoglionimento che ha prodotto grazie anzitutto alla tivù, lo sputtanamento che ha sdoganato nelle sedi istituzionali e giudiziarie?

Guardate che, se oggi abbiamo i Renzi (ne parlo da vivo politicamente e me ne scuso), i Salvini e le Meloni eccetera, la colpa è anzitutto di questo qua!

C’è pure gente (anche da sinistra) che tutto sommato lo vedrebbe bene al Quirinale. Certo. Come no. Grande idea! E poi magari il Nobel a Dell’Utri, il Grammy a Capezzone, l’Oscar a Gasparri e il Pulitzer a Porro.

Qui c’è andato proprio in pappa il cervello.