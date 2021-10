Fratoianni: “C’è poco da dire, se anche Papa Francesco…”

C’è poco da dire. Se anche PapaFrancesco si è espresso a favore del #reddito di base universale e della #riduzione dell’orario di lavoro a #parità di #salario, non c’è davvero nessun motivo per cui non se ne possa seriamente parlare.

Noi crediamo che queste siano due proposte fondamentali per l’Italia di domani.

Un’Italia diversa, che metta al centro le persone, i loro bisogni e i loro desideri

Che le liberi dalla necessità di lavorare per sopravvivere e le permetta di realizzare al meglio le proprie vite.

Per questo motivo come Sinistra Italiana abbiamo presentato nel 2019 una proposta di legge per ridurre l’orario lavorativo da 40 a 34 ore settimanali a parità di salario.

Per questo abbiamo chiesto un reddito universale per impedire di scaricare gli effetti della crisi sempre sui più deboli.

Per gestire il cambiamento, non subirlo.

Questa è la strada giusta. Parliamone, organizziamoci e percorriamola insieme.



var url205064 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=205064”;

var snippet205064 = httpGetSync(url205064);

document.write(snippet205064);