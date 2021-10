Forza Nuova, Balboni (Fdi): “Una strategia della tensione per criminalizzare la destra”

“Qualcuno ha interesse ad alzare il livello dello scontro per poterci poi speculare e criminalizzare la destra”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Fdi, Alberto Balboni che ha poi proseguito: “Questi energumeni di Forza Nuova sono certamente strumentalizzati da qualcuno che mirava a creare un incidente del genere. D’altronde non sarebbe una cosa nuova… faccio politica da quarant’anni e ricordo bene cosa sia la strategia della tensione, gli agenti provocatori e gli incidenti creati ad hoc per colpire gli oppositori”.

Sulla mozione id scioglimento di FN proposta dal PD, Balboni ha commentato

“La sinistra, ancora una volta, usa due pesi e due misure e non perde occasione per strumentalizzare questa vicenda della quale, in realtà, è la prima responsabile”. Ha poi aggiunto: ”Mi pare evidente che chi doveva garantire l’ordine pubblico non è stato in grado di farlo dal momento che l’assalto alla sede della Cgil era stato annunciato dal palco durante il comizio, addirittura un’ora e mezza prima che accadesse. Praticamente possiamo dire che, se Forza Nuova non esistesse, il PD dovrebbe inventarla”.

Ancora in riferimento alla mozione proposta dai Dem, Balboni ha successivamente dichiarato

”Se vogliamo essere seri e condannare tutte le violenze, bisogna farlo anche con quelle dei centri sociali, perché quando si mette in pratica un comportamento violento e antidemocratico non c’è ideologia che tenga e vanno tutti condannati nello stesso identico modo”.

Sulle azioni di Forza Nuova e sull’assalto alla sede della Cgil, l’esponente di Fdi ha commentato

“La sinistra non vedeva l’ora che accadesse una cosa del genere e secondo me l’ha anche favorita, senza prendere le adeguate misure di ordine pubblico e senza preoccuparsi di proteggere la sede della Cgil. In un Paese normale il ministro degli Interni si sarebbe già dimesso per una cosa del genere”.

Sulla polemica per le successive dichiarazioni del vicesegretario del PD, Giuseppe Provenzano, Balboni ha poi concluso

“ Il problema è del Pd che non ha ancora imparato a confrontarsi con gli avversari sul piano dei contenuti e che, ancora una volta, cade nella tentazione di criminalizzare l’avversario”

