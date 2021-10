Acerbo: “Il miglior antifascismo, buon sciopero a tutte/i”

Ridicole le dichiarazioni di Giorgia Meloni che “non riconosce la matrice” dell’assalto squadristico alla Cgil. Strano visto che la sede di Forza Nuova è in un immobile della fondazione presieduta da esponenti del suo partito.

Ieri eravamo davanti alla Camere del Lavoro della #Cgil in tutta Italia per dire no allo squadrismo dei neofascisti.

Oggi partecipiamo allo #scioperogenerale dei sindacati di base con manifestazioni in tutta Italia.

Il miglior antifascismo è il rilancio della lotta e della mobilitazione delle classi lavoratrici per la difesa dei propri diritti

Non dimentichiamo che il restringimento e lo svuotamento della democrazia costituzionale da anni è opera degli stessi partiti di governo ed è servito a portare avanti politiche antipopolari di precarizzazione del lavoro, privatizzazione, tagli della sanità e dello stato sociale.

Lo stesso governo Draghi è l’emblema della crisi della democrazia e della subalternità della poliica al grande capitale.

Da anni chiediamo con l’ANPI lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e squadriste, ma va respinto ogni tentativo del governo di usare la scusa dei fascisti per restringere ulteriormente gli spazi per la protesta e le lotte sociali.

Il governo, che colpevolmente non ha garantito sabato la protezione alla sede del più grande sindacato italiano, cerca di usare l’azione squadristica per ulteriori limitazioni del diritto di manifestare mentre il neodirettore di Repubblica voluto da Elkan definisce i no tav “terroristi” in tv.

Decreti liberticidi

Ricordiamo che con i ministri Minniti e Salvini sono stati approvati decreti liberticidi contro le proteste sociali che i successivi governi Conte2 e Draghi non hanno cancellato.

Respingiamo ogni tentativo di usare l’antifascismo per rafforzare il coro mediatico di consenso intorno a un governo che palesemente è espressione del capitalismo italiano e europeo.

I valori dell’antifascismo vivono nelle lotte per l’attuazione della #Costituzione nata dalla #Resistenza. Questo governo rappresenta la tendenza a sostituire i principi fondamentali e gli obiettivi programmatici della carta costituzionale con il primato neoliberista del capitale e del profitto.

In questo paese lo sviluppo di un’opposizione sociale e politica al #governoDraghi è condizione per togliere ogni spazio alla demagogia della destra riportando al centro le reali emergenze.

Buon sciopero a tutte/i



