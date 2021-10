Municipio X, Picca-Matone (Lega): “Riscontrate anomalie, bene commissariamento seggio Idroscalo”

“Durante lo spoglio elettorale di questi giorni abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850 all’Idroscalo di Ostia, nel Municipio X. Un caos totale, dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento del seggio su indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione elettorale sana non dovrebbe generare tali episodi”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, e Simonetta Matone, candidato Prosindaco e capolista della Lega per le elezioni al Comune di Roma.