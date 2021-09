Green pass, La Pietra (Fdi): “Scelta schizofrenica per imporre di fatto l’obbligo vaccinale”

“Purtroppo il governo si è mosso in maniera abbastanza schizofrenica e si è accontentato della soluzione più semplice per poter, di fatto, imporre il vaccino obbligatorio”. Lo ha dichiarato in un’’intervista a iNews24 il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, che ha poi proseguito: “Io mi sono vaccinato, ma credo comunque che le persone debbano essere libere di scegliere se farlo oppure no. Si tratta di responsabilità personale, anche perché il vaccino tutela in primis chi se lo fa”.

Ancora sull’estensione del Green pass, La Pietra ha poi commentato

“Rimaniamo dell’idea che non sia una decisione necessaria per quanto riguarda il problema dell’aspetto sanitario, che invece andrebbe risolto in maniera diversa e non con l’imposizione amministrativa di un lasciapassare che limita fortemente tante libertà personali.

Poi c’è tutto il problema del mondo del lavoro

Poi c’è tutto il problema del mondo del lavoro: come si fa oggi a dire ad un qualsiasi dipendente o lavoratore che può venire a lavorare solo con il Green pass?”. La Pietra ha poi proseguito: “C’erano altre strade da poter percorrere, per esempio bisognava spiegare che è necessario continuare ad utilizzare le mascherine e a mantenere un certo distanziamento, cosi come si doveva fare di più per scuole e per i traporti. Il problema è che invece tutto è stato ridotto semplicemente a dover avere il Green pass, che comunque non tutela completamente dal contagio”.

La Pietra ha poi aggiunto

“Per carità è vero che un vaccinato ha molte meno possibilità di finire in ospedale o in terapia intensiva, ma anche in questo caso si sarebbe potuto supplire con le cure domiciliari, cosa che invece non è stata fatta, anzi possiamo dire che questa linea è stata completamente abbandonata”. Sulla questione dei tamponi, La Pietra ha poi concluso: “Il problema è sempre chi dovrebbe pagare tutti questi tamponi. Ok, le persone fragili, ma tutti gli altri lavoratori che magari hanno altre problematiche o difficoltà?”

