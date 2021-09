Cesano, Rollo (PD): “Per il castello del borgo un nuovo inizio all’insegna del turismo”

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto – con il candidato presidente Daniele Torquati – l’ultima nota di risposta dalla Regione Lazio sugli sviluppi della consegna del patrimonio del Castello di Cesano Borgo al nuovo ente assegnatario.

Con l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale, e di due nostri documenti in Consiglio municipale tra il 2017 e 2018 che chiedevano interventi urgenti di messa in sicurezza per l’aggravarsi dello stato del bene negli anni, oggi possiamo finalmente dire che per il Castello di Cesano Borgo è alle porte un nuovo inizio.

Lo scorso novembre era stata infatti avviata una corrispondenza con la Regione Lazio proprio procedere con un percorso di riqualificazione del castello che ha portato, dopo la rinuncia di un ente nel marzo scorso, all’ individuazione dell’ASP Asilo Savoia quale nuovo soggetto destinatario del patrimonio, palazzo e aree limitrofe.

Il nuovo assegnatario, dopo numerosi sopralluoghi e accertato lo stato di avanzato degrado del bene nel suo complesso, ha così presentato alla Regione Lazio un progetto per il suo recupero, riqualificazione che prevederebbe anche la realizzazione di un polo di turismo accessibile, sociale e giovanile.

Entusiasti per la trasformazione a cui andrà incontro il Castello, chiederemo all’Asilo Savoia di confrontarci quanto prima con la cittadinanza per conoscere i prossimi sviluppi, tra riqualificazione degli immobili e realizzazione del polo turistico, così da seguire un percorso il più condiviso possibile con chi per troppi anni ha assistito al completo abbandono di una delle bellezze storiche e artistiche del XV Municipio.

È stato un percorso lungo e faticoso, complicato da lungaggini burocratiche e giudiziarie, ma finalmente oggi possiamo dire di aver raggiunto il risultato sperato e tanto atteso proprio grazie alla costante attività di confronto con la Regione Lazio”.

Agnese Rollo già Consigliera e attuale Candidata al Consiglio del Municipio Roma XV con il Partito Democratico

Comitato “Daniele Torquati Presidente”