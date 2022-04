Cesano, Torquati: “Domani possibili disagi sul servizio idrico”

“In previsione dello svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio idrico, Acea Ato 2 ha comunicato che per la giornata di domani, martedì 12 aprile, dalle 6 alle 24 sarà necessario sospendere il servizio in alcune zone di Cesano.

In particolare, nell’arco di tutta la giornata, ad essere interessate da una possibile mancanza di acqua e dall’abbassamento di pressione potranno essere le seguenti strade e aree limitrofe: Via Monte S. Andrea, Via Campo Albino, Via Giuseppe Cederle, Via della Stazione di Cesano, Via Ildebrando, Vicolo de Cabelli, Via della Riserva di Sant’Antonio, Via Antonio Valgoi, Via della Fontana Secca, Borgo di Sotto, Borgo di Sopra, Via XIII Settembre, Via dell’Isola, Via Giuseppe Avenata, Via Guido Miotto.

Per limitare i disagi

Per limitare i disagi, e in sostituzione del servizio, sempre dalle 6 alle 24 di martedì, è stato predisposto da Acea Ato 2 un servizio di rifornimento tramite autobotti in: via della Stazione di Cesano 686, 833, 837, Via della Fontana Secca 63, Borgo di Sopra 47, via Guido Miotto, Via Ildebrando 25E, Via Monte S. Andrea 7, Via Solario 7 e Piazza Francesco Caraffa.

Per casi di effettiva necessità sarà possibile predisporre un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde di Acea 800 130 335.

Scusandoci con i cittadini per i possibili disagi, confidiamo nella collaborazione di tutti”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.