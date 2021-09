Roma, Porrello: “Il trasferimento della proprietà della Roma-Giardinetti a Roma Capitale è finalmente realtà”

Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale annuncia il trasferimento della proprietà della Roma-Giardinetti dalla Regione a Roma Capitale.

La nota di Porrello

Con l’approvazione dell’articolo 103 del collegato di bilancio, approvato in Consiglio Regionale ad agosto, siamo finalmente giunti al termine di una questione lunga e complessa iniziata nel giugno 2018 con l’approvazione in aula di una mozione a mia prima firma.

Si tratta di un lavoro portato avanti con la collaborazione di Roma Capitale, degli assessori Linda Meleo e Pietro Calabrese, dei comitati e degli uffici della Regione Lazio.

Condivido da tempo il lavoro programmato su questo tema da Roma Capitale e l’idea esposta dagli assessori di adeguare la Roma-Giardinetti, potenziarla e prolungarla fino a Tor Vergata, così come l’idea di spostare il capolinea dall’attuale via Giolitti a Piazza dei Cinquecento per facilitare la connessione con le altre linee ferroviarie e metropolitane, dotando la città di un nuovo nodo di scambio che potenzi il trasporto pubblico locale a vantaggio dei cittadini e dei pendolari.

Roma Capitale investe sul trasporto pubblico con convinzione e progettualità e sono lieto di aver contribuito ad ottenere un altro buon risultato in questa direzione.

Così come recita il testo approvato in aula, entro 120 giorni con decreto del Presidente della Regione saranno trasferiti in proprietà a Roma Capitale l’infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma – Giardinetti, fino ad oggi proprietà della Regione.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 saranno conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di trasporto da erogarsi sulla infrastruttura. Con apposito accordo di programma Regione Lazio e Roma Capitale definiranno le modalità di finanziamento delle funzioni amministrative conferite. Nelle more del trasferimento la Regione continuerà ad esercitare in via transitoria la gestione dei servizi dell’infrastruttura.

Grazie a questo atto l’amministrazione di Roma Capitale potrà continuare sul percorso di espansione e pianificazione del trasporto pubblico locale, integrando i sistemi già esistenti e potenziandoli con un’offerta sempre più capillare. Potrà inoltre ottenere finanziamenti europei e governativi a prosecuzione di quanto di buono già avviato sul tema della mobilità pubblica in questi anni.