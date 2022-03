Porrello (M5S Lazio): “Indipendenza energetica, è il momento di accelerare sulla strada già tracciata”

La crisi in corso fra Russia-Ucraina ha riportato all’attenzione dei media il tema dell’indipendenza energetica. Nella speranza che la guerra in corso finisca al più presto e che la diplomazia prevalga sulle armi, è opportuno come paese accelerare su una serie di percorsi sui quali come Regione Lazio e come Movimento 5 Stelle ci stiamo spendendo già da tempo.

Proprio in questi giorni

Proprio in questi giorni l’assessora alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi ha rilanciato il tema delle Comunità Energetiche, su cui molte comunità locali e imprenditoriali si stanno già muovendo fattivamente; prosegue anche il corposo impegno per il parco eolico offshore, e proprio nei giorni scorsi i progettisti incaricati hanno ultimato la stesura della prima fase di progettazione da inviare al ministero, circa il cosiddetto “scoping” (per ottenere la pre-autorizzazione ambientale).

Infine grazie all’avviso pubblico emanato a fine 2021 per la presentazione di progetti circa produzione di energia da fonti rinnovabili, la Regione Lazio ha ora a disposizione un patrimonio concreto di idee da sviluppare.

Una di queste è particolarmente interessante: è il progetto “Green H2” e prevede un investimento ministeriale di 64 milioni di euro in una parte dismessa della zona industriale di Civitavecchia per la produzione di idrogeno.

La Regione Lazio si è proposta al Ministero per gestire i bandi

La Regione Lazio si è proposta al Ministero per gestire i bandi che dovranno assegnare i fondi per realizzare gli obiettivi previsti sul nostro territorio regionale.

Ora come non mai, visto il contesto geopolitico che stiamo vivendo, è giunto il momento di accelerare e trasformare presto in realtà questa transizione ecologica alla quale stiamo lavorando con dedizione e la cui pianificazione aveva già registrato un deciso cambio di passo dal momento dell’ingresso in giunta del M5S.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.