Elezioni Roma 2021, Municipio XIII, Arianna Ugolini capolista per la lista civica Gualtieri

Arianna Ugolini sarà la capolista della Lista Civica Gualtieri al Municipio XIII di Roma Capitale. La consigliera uscente del Municipio Aurelio prosegue così il suo impegno nella coalizione di centrosinistra, dopo la positiva esperienza alle recenti primarie, che l’hanno vista raccogliere oltre 400 preferenze, grazie al sostegno di associazioni, movimenti territoriali e semplici cittadini.

Le parole di Arianna Ugolini

“Prosegue il mio impegno”, ha commentato Arianna Ugolini, “sul territorio e vicino alle persone. Riprenderò tutte le mie lotte di questi ultimi cinque anni per la scuola, il sociale e i beni comuni. Dopo le primarie questa candidatura è il naturale proseguimento del mio impegno a sostegno della candidata presidente Sabrina Giuseppetti, una donna che ha le qualità e il carattere per organizzare una squadra vincente in grado di far rinascere il nostro municipio”.

L’impegno di Arianna Ugolini alle elezioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre sarà anche in favore del Municipio XII

“Mi è stato chiesto di candidarmi anche nella lista civica Gualtieri del Municipio XII”, conclude, “Ho accolto con piacere questa richiesta visto che il Municipio XII è il Municipio dove sono cresciuta e dove attualmente risiede la mia famiglia e tanti amici. Spero di poter dare un aiuto alla coalizione del centro sinistra del XII per Elio Tomassetti presidente”.