Roma, controlli dei Carabinieri nelle zone della movida

Dal pomeriggio di sabato e fino a notte fonda, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un servizio di controllo del territorio per fronteggiare ogni tipo di illegalità e degrado e contenere eventuali episodi di “mala-movida”.

Le attività si sono concentrate nel centro storico

Le attività si sono concentrate nel centro storico, nel quartiere Trastevere e nel rione Monti. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri è di 4 persone arrestate e 182 identificate. Eseguiti accertamenti anche su 89 veicoli.

In manette sono finiti un 53enne dell’Algeria e un 30enne del Marocco, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi in piazza Trilussa subito dopo aver asportato una borsetta contenente denaro, carte di credito e vari effetti personali ad una 24enne romana. Il 53enne è stato anche denunciato a piede libero con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito per aver usato una delle carte di credito rubate per acquistare generi alimentari in un negozio poco distante. I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla giovane.

In largo Agnesi, invece, tre Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, liberi dal servizio, hanno notato un 66enne romano aggirarsi con fare sospetto vicino ad alcuni ciclomotori in sosta e hanno deciso di avvicinarsi per una verifica. Giunti nelle vicinanze dell’uomo lo hanno sorpreso armeggiare mentre tentava di forzare il blocchetto accensione di uno scooter e lo hanno bloccato. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato ed è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del processo.

I Carabinieri della Stazione Roma Macao

I Carabinieri della Stazione Roma Macao, infine, hanno arrestato un 39enne lussemburghese, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per rapina impropria.

L’uomo mentre stava cenando presso un ristorante in via dei Chiavari, approfittando della momentanea assenza del personale, si è introdotto all’interno del locale spogliatoio, asportando da un armadietto il portafoglio, contenente 150 euro e vari effetti personali, di uno dei dipendenti, 29enne del Bangladesh.

Scoperto dalla vittima, il ladruncolo è uscito velocemente dal ristorante e si è allontanato con un autobus di linea fino in via San Venanzio, dove è stato raggiunto dal 29enne a bordo della sua autovettura privata. Per garantirsi la fuga, il 39enne ha spintonato e strattonato la vittima che, nel frattempo aveva allertato i Carabinieri immediatamente giunti sul posto.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il 39enne e a recuperare la refurtiva. Il 29enne, per fortuna, non ha riportato ferite e non ha richiesto intervento medico.

L’arrestato è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.