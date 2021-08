Prinzi, PaP: “Una nuova comunità”

Sono tre giorni che provo a fare un post su questo campeggio, ma poi boh, mi viene da cancellare sempre tutto.

E’ che è un po’ difficile da raccontare senza banalizzare, senza far sembrare che stai facendo propaganda.

Ma per noi che non facciamo politica per trovarci un lavoro o perché ci serve un’identità dietro cui ripararci – ma perché davvero crediamo che la vita possa essere ancora più bella se non ci fosse chi sfrutta noi o l’ambiente, se le cose fossero organizzate meglio, se le nostre potenzialità sociali fossero valorizzate -, momenti come questo sono tutto.

Un nuova comunità

Potere al Popolo non è solo un’organizzazione politica, non è solo la lotta sociale o le elezioni: è soprattutto un tentativo di costruire una comunità nell’epoca della competizione e dell’individualismo, un modo di pensare differente dal profitto, una nuova cultura persino, che ci dia gli strumenti per coltivare i pensieri buoni e rigettare quelli che non aprono futuro.

Un processo di autoformazione collettivo, come dice un mio amico che ne sa, che DA SUBITO dia senso alle nostre vite, che DA SUBITO crei un modello sostenibile e preferibile a quello che ci hanno offerto.

Il campeggio di questi giorni è la concretizzazione – certo, in formato vacanza – di questo piccolo sogno che portiamo avanti in ogni giorno di veglia.

Incredibile

Ci sono i momenti di gioco e di sport, ci sono i momenti di formazione politica come i tavoli di lavoro, e formazione tecnica per migliorare le nostre pratiche mutualistiche, il nostro uso dei social o il nostro intervento nelle amministrazioni pubbliche. C’è la mega assemblea finale in cui usciremo con delle indicazioni sull’autunno, e c’è la musica, il cinema che ci danno le parole.

Però la cosa più bella sono le chiacchiere al margine, il buongiorno che ti dici alle sei del mattino, la condivisione, il fatto che da un caffè a un piatto di pasta tutto sia di tutti, e che nessuno viene giudicato in base ai criteri di merda che regolano questa società, ma tutti siano come a casa loro. Nudi, come ci hanno messi al mondo; avvolti e protetti, come ci hanno messi al mondo.

Dopo quasi quattro anni da quel folle novembre 2017 sono sempre più convinto che abbiamo fatto qualcosa di incredibile, di diverso da tutto il quadro politico italiano, qualcosa che è ancora piccolo ma cresce di giorno in giorno.

Ecco, vi avevo detto che non trovavo le parole, ma la verità è semplicemente che mi sembrano tutte insufficienti per dire l’amore.

Impareremo a cantare



