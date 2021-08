Settore aereo, Califano: “Da regione ok a fondo per i lavoratori in difficoltà”

Un fondo in favore dei lavoratori delle imprese del settore del trasporto aereo, uno dei più colpiti dalla pandemia legata al Covid, e dell’indotto. Cinque milioni di euro per sostenere le famiglie e dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. È una delle misure più importanti contenute nell’ultimo collegato di bilancio approvato dal Consiglio Regionale del Lazio solo qualche settimana fa.