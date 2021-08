Granato, PaP: “Non dovrebbe essere questo l’obiettivo di una buona politica?”

8 ore al giorno per 6 giorni a settimana: 48 ore di lavoro in totale.

La paga? 80€ a settimana, cioè 320€ al mese. Pari a 1,66€ a ora lavorata.

Non è solo Napoli o il Sud. È tutta Italia in cui, soprattutto nel terziario, quello della ristorazione e del turismo, si lavora a queste condizioni: nero, salari da fame, zero diritti.

«La gente deve soffrire», diceva Renzi.

No, la verità è che la nostra gente già soffre abbastanza

E, se invece di spendere tutto il tempo a scervellarsi su come eliminare/restringere il #redditocittadinanza, ci si industriasse a rafforzare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a combattere queste condizioni schiavistiche e ad approvare una legge su un #SalarioMinimo dignitoso, restituiremmo un po’ di rispetto, di gioia e ridurremmo la porzione di sofferenza quotidiana che patisce la grande maggioranza della nostra gente.

Non dovrebbe essere questo l’obiettivo di una buona politica?



