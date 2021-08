Granato, PaP: “Il ministro degli esteri sorridente al mare mentre è in corso il disastro afghano”

Quando c’è un disastro come quello in Afghanistan la classe dirigente deve metterci la faccia.

E, in effetti, così sta facendo il nostro Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Una bella faccia sorridente al mare in Puglia mentre alla Farnesina arrivano richieste atroci di uomini e donne che chiedono al nostro Governo di fare tutto il possibile per evacuare i parenti rimasti in Afghanistan perché in pericolo di vita ora che i talebani sono tornati al potere.

La faccia della nostra classe dirigente è questa: sorridente e menefreghista, mentre la povera gente affronta sofferenza e morte.



