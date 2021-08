Patrizia Mazzola della lista Energie Positive: “Ecco perchè vogliamo più elette a Marino”

La prof.ssa Patrizia Mazzola, portavoce della lista civica “Energie Positive-Nuova Marino”, la Lista delle formiche, e candidata al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative a Marino, propone una riflessione sul voto alle donne.

È tempo di riflessioni e di scelte

“È tempo di riflessioni e di scelte, quello che precede l’appuntamento elettorale delle imminenti elezioni amministrative”, precisa la prof.ssa Mazzola, “è tempo di responsabilità personale. Per quanti si sono immersi in questa scommessa è un tempo da vivere con l’energia, la passione e la forza del cuore. Questo è vero specialmente per noi donne che ci siamo esposte in prima linea, unite da una nuova determinazione, quella di credere fino in fondo che l’obiettivo per costruire una città nuova si raggiunge attraverso lo sguardo e l’energia femminile. La legge del 2012, n. 215, reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali con l’introduzione di misure volte a rafforzare la presenza delle donne. Come? Attraverso l’introduzione della doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza”.

Le Nazioni Unite” conclude la prof.ssa Mazzola

“Le Nazioni Unite” conclude la prof.ssa Mazzola “hanno sottolineato come la partecipazione femminile cambi il processo di selezione delle priorità nelle politiche pubbliche favorendo una governance più egualitaria e inclusiva. Per questo ci auguriamo che un’onda femminile continui sempre più a investire la società e la politica per cambiarle, donne che vogliono misurarsi con le sfide oggi e dare la loro visione con coraggio e competenza. Molto è stato fatto per sostenere il cammino politico delle donne ma moltissimo ancora ci attende”.