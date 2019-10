Marino, tradizione e folclore nella sagra dell’uva

Tutto è pronto a Marino per accogliere gli ospiti, che si preannunciano numerosi anche quest’anno, per domenica 6 ottobre, in occasione della 95^ Sagra dell’Uva, nella cittadina castellana, a soli 20 chilometri da Roma, per assaporare le caratteristiche atmosfere medioevali del suo centro storico e gustare il suo prodotto principe: il vino.

Come è noto la Sagra si svolge nella prima domenica di ottobre ed è la festa più importante di Marino, la più antica, nel suo genere, in Italia, conosciuta in tutto il mondo per la celebre canzone “Nannì” di Ettore Petrolini. Ideata nel 1925 dal poeta romanesco Leone Ciprelli, al secolo Ercole Pellini, nella Sagra si fondono due momenti ugualmente importanti: quello sacro e quello profano attorno ai quali ruotano tutte le iniziative poste in essere per i festeggiamenti.

La Santa Messa

Questi gli appuntamenti istituzionali della mattina di domenica 6 ottobre : la S. Messa alle ore 9,30 nella Basilica di S. Barnaba e, successivamente la solenne Processione storica con la statua della Madonna del SS. Rosario e le Confraternite. Iniziative alle quali hanno partecipato oltre al Sindaco e agli Assessori e ai Consiglieri comunali, importanti autorità istituzionali quali il Vice Sindaco Metropolitano Teresa Zotta, il Vice Commissario Straordinario del Comune di Genzano dr. Giovanni Bombagi, il Vice Sindaco del Comune di Albano Maurizio Sementilli, il Vice Sindaco del Comune di Ciampino Ivan Boccali con una delegazione comunale, il Vice Sindaco di Frascati Claudio Gori, il Vice Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone Caterina Morani insieme alla Consigliera Patrizia Santoro, l’Assessore Danilo Romei del Comune di Rocca di Papa, il Consigliere Federico Pompili del Comune di Grottaferrata, la Consigliere Luisa Navisse del Comune di Pomezia.

Da citare anche l’Annullo Speciale per la 95^ edizione a cura di Poste Italiane presso la sede della Pro Loco, le visite guidate a cura dell’Archeoclub Colli Albani per il Circuito Sotterraneo di palazzo Matteotti e palazzo Colonna.

Il Corteo Storico

Nel pomeriggio alle ore 15,30 si snoderà per le vie della città il tradizionale Corteo Storico in costume, curato dalle Associazioni Arte e Costumi Marinesi, Lo Storico Cantiere insieme al Gruppo Sbandieratori de Lo Scudo di Lepanto che rievocherà il ritorno vittorioso di Marcantonio Colonna, quest’anno impersonato dal coiffeur marinese CRISTIANO ROSSI, dalla Battaglia di Lepanto. La consorte Felice Orsini sarà impersonata da Sara Mariani, estetista di Marino. Al Corteo parteciperanno anche il Gruppo Storico de lo Certame di Popoli, gli Sbandieratori e i Musici del Castello di Anagni e dell’Associazione Italian Falconry.

Alle ore 17,30 si leverà il caratteristico “Countdown” per il cosiddetto “Miracolo” delle fontane che danno vino con distribuzione gratuita di uva in bicchieri rigorosamente di carta all’insegna del Plastic Free dalla Fontana monumentale di piazza Matteotti (Fontana dei Mori) e da quella allegorica allestita in Via Fratelli Rosselli”. Infine altri due punti di distribuzione di vino sono previsti a Borgo Garibaldi e a Villa Desideri.

A seguire alle ore 18,00 la sfilata dei Carri allegorici realizzato dall’Unione Commercianti di Marino e delle Bande: il Concerto Filarmonico “E. Ugolini” con il Gruppo Majorettes Diamond e i Gruppi folcloristici “Volemose Bene” e “Ferentum”.

Attesa anche per l’Accensione alle 19,30 dell’Illuminazione artistica a ritmo di musica e per gli strada che si esibiranno ne “Il Cerchio di Fuoco” in piazza S. Giovanni e per l’esibizione in piazza San Barnaba alle 20,30 de I GIARDINI DI MARZO, la Lucio Battisti Tribute Band in concerto.

Corteo, carri, bande, miracolo e tanto altro si ripeteranno anche nella giornata di lunedì 7 ottobre , detta la “Sagra dei marinesi”, che culminerà con il concerto di RED CANZIAN alle ore 21,30 in Via Beata Rosa Venerini.