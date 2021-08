Granato, PaP: “Non considerare la quarantena come malattia è un attentato alla salute pubblica”

L’INPS ha comunicato che la quarantena, il periodo che si deve trascorrere in isolamento se si è entrati in contatto con una persona positiva al Covid-19, non sarà più considerata “malattia”.

Significa che un lavoratore/una lavoratrice dovrà sì continuare a stare a casa per tutelare la salute propria e dei colleghi di lavoro, ma dovrà rimanerci senza paga (e senza contributi).

Visto che la quarantena può arrivare fino a 14 giorni, rischia di perdere fino a metà dello stipendio mensile!

Il tutto perché il Governo non ha stanziato fondi per finanziare questa misura (i 663,1 milioni stanziati per il 2020 sono stati esauriti al 31 dicembre).

Aggravante

C’è anche un’aggravante: la misura è retroattiva al 1 gennaio 2021. Significa che il lavoratore che è stato in quarantena nel 2021 perderà settimane su settimane di paga. Oltre al fatto che così si ingannano i lavoratori, convinti di essere in malattia e che solo oggi, a 8 mesi di distanza, scoprono invece di essere stati di fatto in ferie!

Guardare solo alla tasca dei lavoratori sarebbe sbagliato

Non considerare la quarantena come “malattia” è infatti un attentato alla salute pubblica: il rischio concreto è che molti lavoratori rinuncino a osservare il periodo di quarantena per evitare di perdere soldi sulla busta paga.

Il possibile danno colpirebbe tutte e tutti noi.

Per questo serve un decreto urgente per finanziare la misura e continuare a considerare la quarantena come “malattia” ai fini del trattamento economico e contributivo.



