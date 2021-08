Di Battista: “L’Italia ha raggiunto il triste primato in Europa per il numero di incendi”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Il Belpaese è sempre meno bello. L’Italia, infatti, nel 2021, ha raggiunto il triste primato in Europa per il numero di incendi. 102.000 ettari sono andati in fumo. Parliamo di circa 140.000 campi da calcio.

Ora, al di là degli ipocriti comunicati stampa dei politici, ci sono da fare 3 cose

1) Equiparare il delitto di incendio boschivo a quello di omicidio volontario. Così le pene per i piromani passerebbero da 4/10 anni a 21 anni/ergastolo. In epoca di cambiamenti climatici appiccare il fuoco a un bosco è un assassinio. 2) Serve una legge che impedisca qualunque attività edilizia nei terreni andati a fuoco per i successivi 75 anni dal giorno dell’incendio. 3) Va ripristinato (ed implementato) il Corpo forestale dello Stato soppresso da quei fenomeni di Renzi e Madia. Perché la guerra ce l’abbiamo in casa, non in Medioriente!



