Collot, PaP: “Cosa sono tutti i dollari del mondo di fronte all’orgoglio del popolo di Cuba e della sua Rivoluzione?”

Queste Olimpiadi ci stanno regalando tante emozioni. Emozioni italiane, ovviamente, con gli azzurri e le azzurre che stanno facendo delle vere e proprie imprese.

Ma anche internazionali.

Fra tutti, spicca Cuba, secondo paese americano nel medagliere, grazie a una politica popolare di diffusione dello sport per tutte e tutti.

Oggi il compagno Julio Cesar La Cruz “La Sombra” ha vinto l’oro nei pesi massimi

In semifinale, dopo avere sconfitto un “gusano” cubano naturalizzato spagnolo, si era lanciato sulle corde urlando: Patria y vida no! Patria o muerte! Venceremos!

Il grido della Rivoluzione di Fidel sovrasta la propaganda reazionaria, di nemici e Paesi che hanno molti più soldi a disposizione di Cuba, anche alle Olimpiadi.

E in quel sollevare le mani al cielo torna in mente un altro grande pugile cubano, Teofilo Stevenson, che di fronte a una proposta milionaria per andare a combattere negli USA rispose: “preferisco l’affetto di 8 milioni di cubani e non scambierò un pezzo della terra di Cuba per tutto il denaro che possono offrirmi”.

E infatti, che cosa sono tutti i dollari di questo mondo di fronte all’orgoglio del popolo di Cuba e della sua Rivoluzione?



