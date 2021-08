Padova, al via la campagna di distribuzione di prodotti larvicidi contro le zanzare

La lotta alle zanzare per essere efficace deve coprire l’intero territorio comunale, senza lasciare zone “franche”, ovvero siti dove questi fastidiosi insetti possano proliferare. Per questa ragione partirà lunedì 2 agosto la distruzione gratuita di prodotti larvicidi, un’iniziativa del Comune di Padova tesa a rendere maggiormente efficaci i trattamenti contro le zanzare e le larve effettuati nelle aree pubbliche.

Saranno distribuiti prodotti a basso impatto ambientale, non nocivi né per l’uomo né per le altre specie animali. In particolare le tipologie di prodotto sono due: le compresse a base del principio attivo Pyriproxifen, in grado di impedire lo sviluppo della larva di zanzara in adulto, e il prodotto liquido, a base di Polidimetilsiloxano che, formando un film superficiale, uccide le larve per mancanza di ossigeno.

Entrambi i prodotti devono essere utilizzati secondo le quantità e le modalità descritte in etichetta, inserendoli all’interno di caditoie/tombini/griglie/pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana.

Informazioni pratiche

La campagna di distribuzione terminerà il prossimo 30 settembre e comunque fino ad esaurimento scorte.

I punti di ritiro, dislocati nell’intero territorio comunale, sono i seguenti:

Settore Ambiente e Territorio, via Sarpi, 2 (piano II) – previo appuntamento telefonico al numero 049 8204821, il martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle 13:00;

Informambiente, via dei Salici, 35 (entrata da via dell’Orna) – previo appuntamento telefonico al numero 049 8205021, da martedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Gli uffici sono chiusi al pubblico dal 9 al 23 agosto;

Urp – Ufficio per le relazioni con il pubblico, via Oberdan, 1 – previo appuntamento telefonico al numero 049 8205572, da lunedì a venerdì, dalle ore 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 17:00.

Sedi di Quartiere

Quartiere 1 Centro, piazza Capitaniato, 19 (piano terra) – telefono 049 8205752,

Quartiere 2 Nord, via Curzola, 15 – telefono 049 8206710,

Quartiere 3 Est, via Boccaccio, 80 – telefono 049 8204206,

Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti, 12/c – telefono 049 8205076,

Quartiere 5 Sud-Ovest, piazza Napoli, 40 – telefono 049 8205048,

Quartiere 6 Ovest, via Dal Piaz, 3 – telefono 049 8205065.

Orari e modalità di ritiro nei Quartieri: su appuntamento da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, senza appuntamento solo nei Quartieri 2, 4 e 5, il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Approfondimento

Dichiarazione dell’assessora all’ambiente Chiara Gallani: “Per debellare le zanzare il Comune è impegnato ogni anno in una rigorosa attività di prevenzione, attraverso diversi cicli larvicidi che interessano le caditoie (circa 63.000) di tutte le aree pubbliche comunali: strade, piazzali, parcheggi, pertinenze di edifici comunali, scuole e fossati pubblici urbani e periurbani (circa 20 km in totale). Queste azioni sono importanti ma non risolutive senza la collaborazione dei cittadini che devono partecipare alla lotta contro le zanzare, eliminando tutti i ristagni d’acqua che possono diventare focolai larvali, coprendo i serbatoi di acqua utilizzati nell’agricoltura ed eseguendo i trattamenti larvicidi nelle caditoie e nei tombini presenti in proprietà privata. Con questa campagna, mettendo a disposizione questo tipo di prodotti, vogliamo incentivarne l’uso al fine di renderlo un’attività di routine, semplice e non particolarmente gravosa ma essenziale per limitare il diffondersi delle zanzare”.



