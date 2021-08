Granato, PaP: “Il rispetto non sanno nemmeno dove sia di casa”

Quando licenziano 90 persone senza preavviso e con un semplice messaggio su WhatsApp vuol dire che il rispetto non sanno nemmeno dove sia di casa.

È il caso della Logista Italia SPA, che da lunedì 2 agosto ha deciso di «dispensare dal lavoro» i 65 dipendenti diretti, cui vanno aggiunti altri 25 tra impiegati, addetti alla vigilanza e lavoratrici e lavoratori delle pulizie.

Ma se un’azienda non sa cosa sia il rispetto – e Logista non è la sola – non serve a niente fare accorati appelli per insegnarglielo.

Non impareranno

Il rispetto lo si impone. Con l’azione, non con le parole.

Un’azienda che non volle fermarsi nemmeno in presenza di un focolaio di Covid-19 oggi non può chiudere il magazzino dell’Interporto di Bologna di punto in bianco.

Non può chiudere magari per delocalizzare in altri magazzini italiani dove i lavoratori sono pagati meno e lavorano in condizioni peggiori.

La mancanza di rispetto non è solo nei confronti di 90 dipendenti ma di tutto il nostro Paese.

E una politica degna di questo nome non starebbe a supplicare la multinazionale per un briciolo di considerazione o modi più “cristiani”, ma saprebbe imporre il ritiro immediato dei licenziamenti.

Non ci sono le leggi? Scrivetele!

Non si deve parlare, ma agire.



