Granato, PaP: “Renzi È talmente immerso nel privilegio che non si accorge che la nostra gente già soffre”

Renzi afferma che “la gente deve soffrire”.

Lui, “loro”, non sono “la gente”. A loro il godimento, a noi la sofferenza.

È talmente immerso nel privilegio che non si accorge o fa finta di non accorgersi che la nostra gente già “soffre”. E non da oggi.

Non troviamo lavoro e, quando lo troviamo, è sempre più spesso un lavoro super precario, con salario da fame e con un deserto di diritti. Grazie anche al Jobs Act, promosso proprio dal Governo Renzi.

Lavoriamo più di tutti i Paesi dell’area Euro, fatta eccezione per Grecia ed Estonia. 7 ore in più a settimana di un lavoratore tedesco, giusto per capirci.

Abbiamo 571.000 infortuni denunciati ogni anno all’INAIL

1.538 morti sui posti di lavoro, che fanno più di 3 omicidi bianchi al giorno, tutti i santi giorni dell’anno, senza escludere nemmeno domeniche e festivi.

3 milioni di lavoratori e lavoratrici a nero.

Offerte di lavoro che propongono stipendi da 2€ l’ora.

Uomini e donne che lavorano per 20€, 6 giorni a settimana, 8-10 ore al giorno.

1 milione di emigrati dal Sud negli ultimi 10 anni perché in cerca di lavori dignitosi e rispetto, stanchi delle umiliazioni quotidiane.

La retorica degli italiani che si godono l’abbondanza del reddito di cittadinanza ha rotto.

È semplicemente una balla. E, questa sì, fortemente diseducativa: vuole imporre la narrazione del cittadino come pigro e scansafatiche su cui addossare la responsabilità di ogni fallimento.

La verità è un’altra

La verità è che se malgrado la “sofferenza” quotidiana della stragrande maggioranza della nostra gente siamo dove siamo, è perché abbiamo la peggior classe dirigente del continente. Una classe dirigente – tutta: politici, imprenditori, “intellettuali” – inetta e incapace e avida.

Come un parassita succhia il sangue del corpo cui si attacca – noi e la nostra gente.

Quello che serve alla nostra gente e al nostro Paese non sono i rimbrotti moralistici e falsi di un Renzi qualsiasi, ma una nuova classe dirigente.

Quella che, passo dopo passo, dobbiamo costruire insieme e che abbia il progetto della liberazione dalla sofferenza, non la sua moltiplicazione.



var url190889 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=190889”;

var snippet190889 = httpGetSync(url190889);

document.write(snippet190889);