Lezzi: “Ignobile mercato delle vacche”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Salvini rilancia e chiede che siano esclusi dalla riforma Cartabia (l’improcedibilità allo scadere dei due anni in appello) anche i reati di droga e stupro. Chiaramente lascerebbe fuori i reati di corruzione o magari di finanziamento illecito o falso in bilancio. Ora, venendo al punto, potrei rilanciare anch’io chiedendo l’esclusione dei reati per corruzione, violenza sulle donne, disastri ambientali, morti sul lavoro e tutti quelli dovuti a incuria e perseguimento del profitto a scapito delle manutenzioni come i casi del ponte Morandi e della funivia del Mottarone.

Ma a me sembra un ignobile mercato delle vacche questo rilancio a puro scopo propagandistico, buono a far cantare tutti quanti in coro “abbiamo vinto, abbiamo vinto”.

Resterebbero tristemente fuori da questo giubilo insulso lo stato di diritto e il desiderio sacrosanto di giustizia che hanno migliaia di italiani.

L’impianto della riforma è sbagliato. Dal momento che esiste già una proposta ragionevole, quella Bonafede, si riparta da lì e si richiedano le immediate dimissioni della ministra Cartabia che, oltre al fallimento totale, ricordiamolo sempre, ha mentito in Parlamento affermando che i processi per mafia ed altri gravi reati non erano previsti nella sua proposta.