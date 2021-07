Lezzi: “A Berlusconi non sembra vero…”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

A Berlusconi non sembra vero ma non si lascia fermare dall’esser stato colto di “sorpresa”.

Non solo la Cartabia ha proposto una riforma peggiore della sua, ora Forza Italia è al lavoro per rendela ancora più scandalosa estendendo l’improcedibilità ad una serie di altri reati.