Lezzi: “Estremisti, forcaioli, giustizialisti e i pareri dei giudici sono discutibili…”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Queste sono le definizioni usate da un “autorevole” editorialista del Corriere, Massimo Franco, che, per la verità, non è affatto isolato nell’essere piegato al governo Draghi, contro gli oppositori della riforma della giustizia. Pensate che arriva ad usare Salvini come esempio di responsabilità. Si guarda bene, il coraggioso giornalista, dall’entrare nel merito della riforma e dal segnalare che proprio ieri sono stati condannati per concorso esterno in associazione mafiosa due esponenti di Forza Italia ( D’Alì e Cosentino), quindi alleati di Salvini che, con la riforma Cartabia l’avrebbero fatta franca.

Qui si parla di mafia e la maggioranza dei giornalisti taccia gli oppositori di estremismo, immobilismo, irresponsabilità, ortodossia.

Tutti dimenticano, ad arte, di ricordare che i compianti Falcone e Borsellino indagavano sulle connivenze tra mafia e politica e sull”infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

Nessuno si degna di legare questi aspetti alla riforma che affosserebbe processi di mafia in barba alle bugie che la ministra ha propinato al Parlamento mentendo spudoratamente. Come ricorda oggi Marco Travaglio, i mafiosi si macchiano di molti reati non punibili con l’ergastolo (unici reati esclusi dalla riforma) come: estorsione, corruzione, voto di scambio, riciclaggio, traffico di rifiuti, turbativa d’asta.

L’Europa non ci ha mai chiesto di polverizzare i processi. L’Europa ci chede più efficienza nella lotta alla corruzione, processi veloci e, proprio l’altro giorno, ha messo un accento severo sulla scarsa libertà di informazione. Ma questo Massimo Franco e compagnia bella non ve lo diranno.