Lezzi: “La ministra Cartabia mente spudoratamente”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Nicola Cosentino è stato condannato a dieci anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Anche Cosentino, come D’Alì condannato a sei anni per lo stesso reato, è sempre stato uomo di punta del partito di Berlusconi. Il primo in Campania e il secondo in Sicilia.

Tutto si può dire di Berlusconi tranne che lasciasse al caso la scelta della classe dirigente.

Ciò che accomuna entrambe le sentenze è che non sarebbero esistite se fosse stata già in vigore la riforma Cartabia. Entrambi i processi d’appello hanno avuto durata superiore ai due anni.