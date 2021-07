Lezzi: “La pax draghiana ha raggiunto vette inimmaginabili”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Elsa Fornero sarà consulente economica del governo Draghi quindi anche di Salvini. D’altronde, i competenti ministri draghiani non potevano rinunciare a colei che con la riforma delle pensioni dimenticò migliaia di persone trasformandole in esodati.

Quello che sappiamo è che a causa della professoressa Fornero, si sono succedute negli anni diverse salvaguardie per non abbandonare quelle persone e che sono costate più di 11 miliardi.

Beh, meritata la promozione, non trovate? A breve dichiarazione bipartisan per dire che con la Fornero si lavora bene e che può godere della fiducia di tutto il governo.