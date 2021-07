Lezzi: “Dopo 29 anni, non si sa abbastanza delle stragi di Mafia”

Oggi si ricorda la strage di via D’Amelio in cui vennero trucidati Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Li Muli.

Ma oggi il nostro Paese fa i conti anche con la sua incapacità di fare luce, di pretendere la verità. Dopo 29 anni, non si sa abbastanza delle stragi di Mafia. Decenni di depistaggi, pentiti creati ad arte e omissioni hanno palesato opacità e connivenze tra politica, istituzioni e Mafia che ancora oggi non devono affiorare completamente. Oggi come allora sarebbero destabilizzanti. Forse, proprio per non minare equilibri inconfessabili, Borsellino fu fermato quel 19 luglio del 1992. Forse anche Falcone, che seguiva i soldi, fu fermato perché aveva trovato il nesso miliardario tra politica, mafia, appalti e finanziamenti pubblici. E Borsellino sapeva e da lì voleva riprendere il lavoro dell’amico di sempre, Giovanni, che definiva l’intreccio il “gioco grande”.

Pochi anni dopo le stragi, venne fuori un’intervista che Borsellino aveva rilasciato a due giornalisti francesi

Anche questa divulgazione fu seguita da polemiche perché Borsellino aveva fatto il nome di Mangano, di Dell’Utri e Berlusconi nel frattempo sceso in politica.

La storia giudiziaria ci consegnerà anni dopo una condanna per Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Marcello Dell’Utri aveva fondato Forza Italia con Silvio Berlusconi che, a sua volta, per protezione o per chissà cosa, ha finanziato la mafia anche da uomo delle Istituzioni.

A distanza di 29 anni, Berlusconi è stato ricevuto dal presidente incaricato di formare un nuovo Governo di unità nazionale con un inchino e un “grazie per essere venuto”.

A distanza di 29 anni, si vogliono radere al suolo le differenze tra i partiti politici con l’oscena giustificazione che si farebbe per il “bene del Paese”.

Chi vuole mantenersi differente, viene tacciato di immobilismo, di radicalismo spicciolo e distruttivo, di mediocrità. Eppure, quel “gioco grande” intorno ai tanti soldi pubblici che non è stato completamente rotto né punito, riguarda la vita di tutti i cittadini.

Oggi, molti di coloro che perorano la causa della riforma della giustizia, pubblicheranno post, sfileranno a Palermo, useranno parole forbite di circostanza ma ignoreranno l’ennesino grido di allarme che arriva anche dai magistrati che si occupano di Mafia certi che molti, troppi, processi di Mafia si incaglieranno nelle sabbie mobili dell’improcedibilità.

Dopo 29 anni, finalmente Berlusconi ha raggiunto il suo scopo e annientato il dibattito pubblico sui temi della giustizia in una palude politica consapevole e colpevole ma fieramente complice in nome della “responsabilità”.

Gratitudine per la scorta

Quello che sento oggi è una profonda gratitudine per uomini come Paolo Borsellino che non sono fuggiti seppur coscienti delle gravi minacce che pendevano sulla sua esistenza. Gratitudine per gli agenti della scorta, per le Forze dell’ordine in prima fila, per quei magistrati che ancora oggi e, nonostante tutto, non mollano la presa.

Nino Di Matteo ha il timore che la politica sia pronta a regolare i conti con la magistratura. Ha espresso questo timore prima che fosse nota la proposta Cartabia. Aveva tragicamente ragione.

Da domani si relegherà la questione Mafia in uno spazio irrilevante in oltraggio a Borsellino che chiedeva di parlarne sempre e ovunque.



