Padova, ancora un B&B abusivo nel mirino della Polizia Locale

Agli uomini della Polizia Locale non è passato inosservato un via vai di cittadini asiatici che dall’imbrunire entrava ed usciva da un edificio in prossimità della Stazione ferroviaria. Così, dopo alcuni giorni di osservazione e controllo, gli agenti del Nucleo controlli abitativi hanno dapprima individuato l’appartamento in questione e ieri hanno proceduto al controllo. Controllo che ha portato alla luce l’ennesimo B&B gestito da cittadini cinesi privo di autorizzazioni.

Dieci le persone trovate all’interno delle sette camere a disposizione degli “ospiti”

Curioso come due di questi abbiano cercato di nascondersi sotto il letto in quanto consapevoli di essere clandestini nel territorio italiano. Entrambi, con precedenti penali per furto e possesso e fabbricazione di documenti falsi, sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia Locale e denunciati in violazione dell’art. 10 bis del D.Lgs 286/98.

Al vaglio la posizione del proprietario dell’appartamento, un cinquantenne di origine cinese, nel merito delle leggi sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, proprietario peraltro sanzionato per violazioni amministrative per più di 3.000 euro. Seguiranno ulteriori accertamenti volti a verificare anche la legittimità dell’attività edilizia di ristrutturazione dell’appartamento.



