Campidoglio, al via operazione decoro area Piazzale Spadolini

Al via questa mattina le operazioni per ripristinare il decoro, la fruibilità e la sicurezza dell’area del Piazzale Spadolini vicino la Stazione Tiburtina. In campo Roma Capitale, Prefettura, Questura, Municipio IV, Grandi Stazioni Rail e Rete Ferroviaria Italiana, Ama, Atac, Servizio Giardini e forze dell’ordine.

Iniziati i lavori

Questa mattina è iniziato lo sgombero dei giacigli di fortuna e la pulizia sia della zona di ingresso dello scalo ferroviario sia dei campi adiacenti. Il Servizio Giardini invece effettuerà la bonifica vegetazionale e lo sfalcio nelle aree verdi.

Contestualmente sarà avviata la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, la predisposizione di postazioni per car e bike sharing e per i monopattini e di parapedonali per delimitare la corsia preferenziale. Sarà ripristinato anche il capolinea della linea 548 dei bus.

Previsti, inoltre, una serie di interventi all’interno degli spazi gestiti da GS Rail e Rfi per prevenire il riemergere di fenomeni di bivacco soprattutto nella prospettiva dei prossimi mesi invernali. Tra questi, i principali consistono nella chiusura delle zone dell’area esterna coperta dalla pensilina di stazione e attualmente inutilizzate, il potenziamento dell’illuminazione esterna e l’installazione di aiuole per realizzare un Urban green garden, uno spazio verde a disposizione di tutti i cittadini che possono prendersene cura.

Nei prossimi mesi sarà garantito anche un presidio costante da parte della Polizia di Stato.

Intanto proseguono anche i lavori di riqualificazione davanti la Stazione Tiburtina dopo l’abbattimento di un tratto della Tangenziale est.

Le parole di Virginia Raggi

“Con un proficuo lavoro di squadra ridiamo dignità all’area esterna est della Stazione Tiburtina. Riconsegniamo ai cittadini e ai viaggiatori la possibilità di poter fruire in piena sicurezza di tutti i servizi legati ad uno degli scali ferroviari più importanti della città, tra i principali punti di accesso a Roma. Un ringraziamento particolare al Prefetto e al Questore di Roma per averci supportato in questa iniziativa”, afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il commento di Federica Angeli

“I comitati di quartiere del Municipio IV ci hanno chiesto mesi fa un intervento. Da aprile abbiamo fatto numerose riunioni con i cittadini. Sono stati ascoltati e abbiamo risposto alle loro richieste dando un nuovo volto al piazzale est. Usufruire dell’orto messo a disposizione della cittadinanza per piantare quel che vogliono è un modo per condividere uno spazio e un progetto tutti insieme”, commenta la delegata della Sindaca alle Periferie Federica Angeli.