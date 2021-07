Ostia, Zannola: “Quale destino per la villa sequestrata al clan Spada”

In una nota il consigliere PD di Roma Capitale, Giovanni Zannola, parla del futuro della villa sequestrata al clan Spada.

La nota di Zannola

“Ho letto con estremo interesse i post della Sindaca Raggi e del vice-presidente del X Municipio Ieva in merito alla possibilità di restituire al territorio la villa di Ostia sequestrata alla famiglia Spada, trasformandola in un centro per persone con disabilità.

Questo, come hanno sottolineato, avverrebbe dopo l’avvenuta confisca. Dunque, è lecito immaginare, tra 4-5 anni. La trovo un’idea importante. Mi permetto di suggerire (e mi stupisco sfugga a chi amministra la città da 5 anni) che un bene sotto sequestro può essere richiesto in comodato d’uso dalle pubbliche amministrazioni e utilizzato da subito, esattamente come accaduto per la ‘Palestra della Legalità’ grazie all’impegno della Regione Lazio.

Mi domando allora: perché invece delle promesse a tre mesi dal voto, la maggioranza che governa Roma Capitale e il X Municipio non chiede al Tribunale di Roma di gestire in comodato d’uso gratuito il bene al fine di destinarlo ai progetti del ‘durante e dopo di noi’?”