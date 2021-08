X Municipio, Zannola: “Balli di gruppo vietati anche all’aperto solo nei centri anziani”

L’ufficialità è arrivata con una lettera inviata dall’Amministrazione a 5 Stelle nei giorni scorsi che, di fatto, ha gettato nello sconforto gli iscritti dei centri anziani del X Municipio.

Le affermazioni di Zannola

“Ho ricevuto molte segnalazioni dai centri sociali per anziani del territorio – afferma Giovanni Zannola, Consigliere PD di Roma Capitale – e tutte rilevano come il ballo di gruppo sia aggregante e non provochi assembramenti. Inoltre, gli iscritti sono tutti vaccinati”.

“Se la riapertura dei centri anziani, dopo un anno e mezzo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, aveva portato una ventata di speranza per un ritorno alla normalità – dichiara Leonardo Di Matteo, della segreteria PD di Roma – questa notizia, oltre a creare malcontento, priva gli anziani di un’attività fondamentale per la loro salute psico-fisica”.

“I soci dei centri anziani sono ben consapevoli dei singoli comportamenti da attuare nel rispetto delle norme vigenti. Ho inoltrato una lettera alla Presidente del X Municipio – conclude il Dem Zannola – chiedendo di intervenire rispetto alla decisione presa, che risulta essere l’unica in questa direzione nell’ambito dei Municipi di Roma Capitale”.