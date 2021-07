Fiumicino, Calicchio: “Centri estivi: pubblicato l’avviso per il sostegno alle famiglie”

L’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio rende nota la pubblicazione dell’Avviso Pubblico rivolto ai genitori dei bambini iscritti presso i Centri Estivi.

Le parole di Calicchio

“E’ in pubblicazione da oggi l’Avviso Pubblico rivolto ai genitori dei bambini iscritti presso i Centri Estivi, precedentemente accreditati dal Comune, destinato al sostegno delle spese sostenute, per la frequenza relativa all’annualità 2021”.

“Destinatari del contributo – prosegue – sono i genitori di bambini e adolescenti compresi nelle fasce d’età 0-3 anni e 4-14 anni, residenti nel Comune di Fiumicino, che hanno frequentato un centro estivo inserito nell’elenco degli autorizzati da parte dell’amministrazione. Gli stessi nuclei familiari per usufruire del contributo dovranno avere un Isee non superiore ai €30.000,00. Infatti, il rimborso erogabile per ciascun bambino sarà definito in base alle seguenti fasce Isee: fino a € 15.000,00 sarà concesso un contributo pari a € 600; superiori a € 15.000,00 e fino a € 23.000,00 il sostegno sarà di € 450,00; mentre chi arriva a un reddito massimo di € 30.000,00 potrà usufruire di un intervento pari a € 250,00”.

“Non potranno essere ammessi al rimborso – spiega Calicchio – coloro che hanno già usufruito di contributi emessi da altri enti per il medesimo servizio. Sulla base delle domande sarà predisposta una graduatoria dei beneficiari, definita mediante l’ordine di arrivo di protocollo e, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le famiglie potranno fare domanda per il contributo a partire da lunedì 13 settembre e fino a venerdì 1 ottobre, presentando l’apposita domanda, Allegato A, corredata della documentazione richiesta, tra cui l’attestazione di pagamento e relativo documento di frequenza rilasciato dal Centro Estivo. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it. L’avviso e gli allegati sono consultabili all’home page del Comune www.comune.fiumicino.rm.it, nella sezione “Avvisi dagli Uffici”.

“A seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a tutti i centri estivi del Comune – conclude – si è proceduto alla costituzione di un elenco di attività accreditate, ai quali i genitori possono far riferimento, qualora vi fossero ancora disponibilità di iscrizioni, per ottenere successivamente un sostegno alla quota di partecipazione. Mediante tale opportunità consentiamo ad un numero cospicuo di bambini e adolescenti di poter aver accesso alle attività estive promosse dalle nostre associazioni, garantendo alle famiglie un valido supporto alle spese di gestione estiva dei loro figli”.