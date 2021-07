Roma, Atac e Retake insieme per un intervento di decoro alla stazione Cornelia

Continua la collaborazione tra Atac e Retake per migliorare il decoro nelle stazioni della metropolitana. Dopo l’evento del 29 maggio, quando i volontari e i tecnici Atac sono intervenuti alla stazione di Torre Angela della metro C, sabato 10 luglio dalle 9 in poi Retake e la “Squadra Decoro” di Atac lavoreranno di nuovo insieme per riqualificare gli spazi della stazione Cornelia della metro A.

La squadra di Atac

La squadra di Atac si occuperà della pulizia interna alla stazione. I volontari dell’associazione si occuperanno invece di rimuovere le affissioni abusive della zona esterna degli ascensori, della tinteggiatura della parte esterna degli ascensori e della riqualificazione degli arredi urbani. Nei giorni scorsi il personale Atac ha proceduto al rifacimento della segnaletica dell’atrio ascensori su Circonvallazione Cornelia. Sono state ripristinate alcune parti dell’illuminazione esterna degli ascensori e parte dei rivestimenti di marmo delle scalinate di accesso alla metro. Puliti e riverniciati i pali “M” di stazione.

Durante l’evento particolare cura sarà dedicata alla raccolta delle cicche disseminate negli spazi interni ed esterni la stazione e con l’occasione sarà lanciata la campagna #Cambiagesto volta a sensibilizzare i fumatori sui danni che recano all’ambiente gettando le cicche per strada.