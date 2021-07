Lezzi: “Chi intende restare in questo governo è complice”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Con il pretesto del PNRR Draghi sta facendo passare le cose peggiori mortificando il lavoro del M5S. Questi scempi non sono richieste che arrivano dall’Europa come vogliono farvi credere. Sono frutto dei desiderata di Berlusconi. D’altronde, lo ricorderete com’era arzillo quando venne ricevuto da Draghi mentre è sempre malato quando deve presentarsi in tribunale.

Gli ultimi provvedimenti a capitolare sono la prescrizione, il decreto dignità e il taglio fondi all’editoria.

Ministri 5 Stelle, dimettevi e tornate con noi in Parlamento per fare un’opposizione dura, intransigente, severissima.

Smettetela di parlare di responsabilità, l’ostinazione a voler restare in questo governo non ha niente a che vedere con il bene del Paese. Chi intende restare in questo governo, è complice.