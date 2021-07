Gelmini: “Con risorse Pnrr potenziare medicina del territorio, telemedicina e assistenza domiciliare”

Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, è stata intervistata da Roberta Sias su Cusano Italia Tv.

Le parole della Gelmini

“La pandemia è stata uno stress test per il Sistema sanitario nazionale, oggi abbiamo una grande opportunità che è il Pnrr che mette a disposizione svariati miliardi per supportare la nostra Sanità. La direzione è potenziare la medicina del territorio, la telemedicina, l’assistenza domiciliare. Non dobbiamo sprecare queste risorse, ma utilizzarle per colmare le lacune che ci sono”.

Fonte Radio Cusano Campus