Fiumicino, Meloni: “Chiesto maggior decoro nelle strutture balneari militari”

La consigliera comunale del Partito democratico Paola Meloni parla delle strutture balneari militari situate sul territorio del comune di Fiumicino.

Le parole della Meloni

“Non è più tollerabile vedere le tante strutture balneari militari situate sui nostri lungomare, versare in totale stato di abbandono ed incuria. Spesso è proprio la parte più visibile di queste strutture ad essere adibita a deposito detriti o attrezzi e questo offre davvero una cattiva immagine turistica delle nostre località di mare.

Se a questo si aggiunge la poca cura degli spazi antistanti, si capisce come il decoro urbano venga a mancare anche nei suoi aspetti più essenziali. È per questo che ho presentato oggi in Consiglio comunale una mozione, votata all’unanimità dei presenti, che impegna Sindaco e Giunta a farsi portavoce presso il ramo difesa dell’Agenzia del demanio e presso i Ministeri competenti, della richiesta di urgenti interventi di manutenzione, ripristino, cura e decoro delle strutture balneari militari. Questa Amministrazione è da sempre attenta al decoro urbano come segno distintivo di qualità e benessere cittadino, ognuno però deve fare la sua parte”.