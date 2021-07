Fiumicino, Meloni: “Viabilità Via Cervia al centro della seduta della commissione lavori pubblici”

“Il problema del caos legato alla sosta selvaggia davanti al supermercato Pewex di via Cervia a Fregene, causa di liti, esposti e denunce, è stato affrontato ieri dalla commissione Lavori Pubblici durante una seduta itinerante alla quale abbiamo invitato anche il funzionario dell’assessorato, dott. Giovanni Pazzaglia, e la Polizia Locale”. Lo dichiara la presidente della Commissione, Paola Meloni.

Le dichiarazioni di Paola Meloni

“All’ordine del giorno abbiamo messo il cambio di viabilità con la realizzazione del senso unico, ma anche una valutazione generale della presenza e fruibilità di spazi di sosta adeguati – spiega Meloni -. La presenza e la disponibilità della proprietà del supermercato ha permesso di valutare la messa in campo di tutte le azioni necessarie sia da parte pubblica che privata, per restituire ai residenti una vivibilità nel rispetto delle buone norme di convivenza civile”.

“La sperimentazione del senso unico sarà avviata entro le due settimane previste dai tempi di valutazione e organizzazione – aggiunge la presidente -, mentre la proprietà dell’attività in questione ha dato disponibilità immediata ad una collaborazione coi cittadini al controllo del rispetto dei divieti di sosta e al miglioramento della fruibilità del parcheggio sottostante, ad oggi pressoché inutilizzato”.

“Per iniziare i lavori è stato necessario attendere la seconda convocazione, alle 12.30 – sottolinea Meloni -. Questo a causa della scarsa tolleranza da parte dell’opposizione che, nonostante spesso diserti i lavori di commissione, in questo caso non ha voluto attendere un solo minuto in più, ovvero il tempo necessario ad un altro consigliere di maggioranza di percorrere gli ultimi metri fino al luogo previsto per l’incontro”.

“Un modo di fare puerile e pretestuoso – commenta la presidente – che denota scarsa attenzione alla risoluzione dei problemi reali dei cittadini. Aver tenuto bloccati per oltre un’ora due vigili urbani in attesa dell’orario di seconda convocazione, nonostante i tanti fronti su cui il corpo di Polizia Locale è impegnato sul nostro vasto territorio è una mancanza di rispetto enorme per il loro lavoro e per tutti i cittadini che hanno bisogno della loro presenza”.

“Da cittadina, da consigliera e da presidente di commissione la mia priorità sono i cittadini e le loro tante esigenze – conclude -, come il problema di via Cervia che sembra finalmente avviarsi a risoluzione”.