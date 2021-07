Campidoglio, maxischermo in piazza per la diretta dei funerali di Raffaella Carrà

Oggi a Roma si terranno i funerali di Raffaella Carrà nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle ore 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio.

La camera ardente in Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta dalle ore 8 alle 11.

Misure anti-Covid

Si ricorda a tutti i partecipanti di attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, e di indossare mascherine chirurgiche o Ffp2.