Padova, “Arriva l’estate 2021 – Guida per persone anziane”

L’ufficio Attività creative del Settore Servizi Sociali ha realizzato “Arriva l’estate 2021 – Guida per persone anziane” per informare la cittadinanza, ed in particolare le persone over 60, circa le iniziative e gli accorgimenti da adottare durante il periodo estivo nella città di Padova. In particolare, fornisce informazioni su:

luoghi dove trascorrere la giornata in compagnia;

attività ludico socializzanti;

associazioni alle quali rivolgersi per chiedere aiuto, parlare o semplicemente per avere compagnia;

sportello gratuito di supporto psicologico;

servizi gratuiti di consegna della spesa alimentare a domicilio;

piscine che prevedono agevolazioni per persone over 65;

parchi.

La guida è scaricabile dal sito www.padovanet.it e distribuita in cartaceo presso

Ufficio relazioni con il pubblico – Comune di Padova

Centri servizi territoriali – Comune di Padova

Quartieri – Comune di Padova

Ufficio Attività creative terza età – Comune di Padova

Azienda Ospedaliera di Padova

Distretti socio sanitari dell’Azienda Ulss 6

Farmacie comunali

Dichiara Marta Nalin, assessora ai servizi sociali: “Questa piccola guida, che si può trovare online ma anche cartacea distribuita in molti luoghi, contiene consigli, servizi e informazioni utili per trascorrere l’estate in città. Uno strumento utile non solo per conoscere le attività e i servizi rivolti ai nostri anziani, ma soprattutto uno strumento che contiene tutti i contatti necessari in caso di bisogno. Ogni anno sono moltissime le persone anziane che si rivolgono al nostro ufficio per le Attività creative per la terza età, in particolare per essere informate sulle iniziative messe in campo, ma anche per cercare un sostegno. Rilevante infatti è il numero dello sportello di supporto psicologico, un’iniziativa che crediamo molto importante perché a volte, in particolare per le persone sole, un sostegno di questo tipo è fondamentale. Importanti anche i contatti di tutti centri diurni dove si può semplicemente rivolgersi per trascorrere una giornata in compagnia, in sicurezza. Nella guida sono indicati anche tutti i luoghi come le piscine che prevedono tariffe agevolate e qualche piccolo consiglio per affrontare il caldo. Mentre nel 2020 a causa delle restrizioni Covid è stato difficile anche distribuire del materiale cartaceo, quest’anno abbiamo deciso di distribuirla in luoghi strategici frequentati dai nostri anziani per andare loro incontro e diffondere le informazioni il più possibile”.

Newsletter

Per restare sempre aggiornati sulle attività proposte dall’Ufficio Attività creative terza età e sulle altre iniziative dedicate alla terza età sul territorio del Comune di Padova, è possibile iscriversi alla newsletter gratuita mensile dal sito www.padovanet.it oppure inviando una mail all’indirizzo segreteriaterzaeta@comune.padova.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio telefonando allo 049 8205088 nei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9:00 alle 12:00 / martedì dalle 15:00 alle 16:30.

La brochure “Arriva l’estate 2021 – Guida per persone anziane” è disponibile nella sezione “Documenti” di questa pagina.



