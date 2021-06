Fantastico mondo, si inaugura l’area ristoro Ciucciolotta per gli animali

Un super regalo prima della partenza per le vacanze quello che il Fantastico Mondo del Fantastico si prepara ad offrire al suo pubblico per il prossimo 4 luglio. In occasione dell’inaugurazione della nuova “Area Ristoro Cucciolotta”, un punto dedicato proprio agli amici a quattrozampe realizzato grazie alla collaborazione all’azienda piemontese che si occupa di soluzioni abitative per gli animali domestici, tutti i bambini potranno entrare gratuitamente al parco e vivere una giornata fantastica al Castello di Lunghezza.

Da Cenerentola a Frozen…

Da Cenerentola a Frozen – Il regno del Ghiaccio e passando per Biancaneve, Spiderman, Batman e tanti altri, fino ai più moderni supereroi, tutti i protagonisti più amati saranno presenti per l’ultima giornata prima della pausa estiva. Un “arrivederci” al 15 agosto, data della riapertura per grandi e piccini. Nell’immenso parco in via della Tenuta del Cavaliere, completamente immerso nella natura, per tutto il mese di luglio proseguirà il centro estivo con un viaggio a spasso nel tempo e tante avventure affascinanti ed avvincenti, impreziosite da spettacoli e iniziative a misura di bambino. Info e prenotazioni : telefono 06 226 2880 www.fantasticomondo.it pagina Fb Il Fantastico Mondo del Fantastico.