Piani degli Alpaca: dal cuore dell’Etruria un successo nazionale

Già sono tanti i personaggi famosi, i calciatori e qualche influencer, stavolta a due zampe, ad aver visitato, documentandolo sui social, i Piani degli Alpaca, che si trova a Tarquinia, a pochi metri dall’Aurelia, poco dopo l’uscita per Riva dei Tarquini andando verso Nord, raggiungibile anche dalla lunga strada bianca che collega la consolare alla via che porta da Montalto di Castro a Tuscania.

Ogni animale ha un nome e una storia, legata ad un caratterino che si nota già dai primi passi e da quei dolcissimi e tenui versi che rarissimamente emettono. Mansueti e simpatici, accolgono i visitatori che li possono ammirare nei propri recinti, avvicinandoli e passando loro del gustoso mangime, che ormai attendono con impazienza, oppure, per una vera immersione nel loro mondo, effettuando la particolare passeggiata al guinzaglio, lungo un percorso di due chilometri attraverso i vari appezzamenti aziendali, fino a raggiungere il fiume interno alla tenuta. Presto saranno aggiunte altre occasioni di condivisione, come la possibilità di diventare allevatore per un giorno, il ristorante e l’area pic-nic.

Sono loro il nucleo e l’interesse degli “#Alpacalovers”, che in pochissime settimane hanno già visitato e si sono innamorati di ogni grazioso esemplare, e che continuano a prenotare il calendario delle visite, nella libertà della natura, in tutta sicurezza, nel rispetto delle regole e con ingressi contingentati.

Tutto nasce dalla qualità di 11 animali, selezionati e graziosi, che da qualche anno pascolavano tranquillamente nei prati tarquiniesi, tra meravigliosi piantagioni di mandorli e solidi ulivi. In questi ultimi anni, complici alcuni tour per il mondo di Michele Belli, gli alpaca sono aumentati, arrivando, da sabato quando saranno accolti tanti nuovi arrivi dalla Nuova Zelanda, a oltre 150 esemplari, divisi tra maschi e femmine, queste ultime tra giovani e più grandi, maggiormente esperte e protettive, specie dei cuccioli.

