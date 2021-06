Ostia, Lega: “Topi, rifiuti e abbandono nella spiaggia dell’ex ufficio tecnico”

Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio e Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega, denunciano con un dossier fotografico il degrado nella spiaggia dell’ex ufficio tecnico.

La nota di Picca e Santori

Ricoveri di fortuna, bottiglie spaccate, carcasse di topi a pochi metri dalla spiaggia. Tutto in pieno centro di Ostia, di fronte alla ex colonia Vittorio Emanuele, nell’ex ufficio tecnico del Municipio, oggi struttura abbandonata a se stessa con una spiaggia libera adiacente le cui condizioni di manutenzione sono vergognose.

Una situazione indecente e pericolosa per gli avventori di quelle spiagge e per chiunque passi su quel tratto di lungomare. L’amministrazione conosce benissimo il degrado che di quell’area che di notte diventa luogo di ricovero per senza tetto ma anche per chiunque voglia appartarsi per svolgere qualunque tipo di attività senza alcun controllo. Mentre la giunta grillina continua a farsi selfie e a pensare a ciclabili illegittime, il territorio è in una condizione di incuria e degrado mai vista, con il risultato dell’ennesimo danno di immagine per l’intera città e per i suoi cittadini che non meritano tutto questo”.