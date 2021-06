Lezzi: “Draghi non smette di dare conferma della pericolosità di questo governo dell’assembramento”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Mario Draghi non smette di dare conferma della pericolosità di questo governo dell’assembramento in cui a contare è solo lui e il manipolo di fidatissimi di cui continua a circondarsi.

Gli ultimi 5 super consulenti assunti a palazzo Chigi per valutare gli effetti del Recovery Plan sono turbo liberisti provenienti dall’Istituto Bruno Leoni.