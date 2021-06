Fiumicino, Montino: “Stanziato un contributo di 30mila euro per il completamento della Liburna”

“Nella seduta di oggi della Giunta, abbiamo stanziato 30 mila euro come contributo del Comune al proseguimento dei lavori della Liburna”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Il nostro finanziamento fa seguito a quello già versato dalla Regione Lazio

“Il nostro finanziamento fa seguito a quello già versato dalla Regione Lazio – prosegue il sindaco – che, come noi, è convinta che si tratti di un progetto molto valido per il quale dobbiamo ringraziare il Comitato Saifo che se n’è fatto promotore instancabile”.

“Come sapete, stiamo parlando della ricostruzione fedele di un’antica imbarcazione romana – spiega Montino – a cui una famiglia di maestri d’ascia di altissima professionalità si sta dedicando da diversi anni”.

“Per un territorio come il nostro, la cui storia è così profondamente legata all’epoca imperiale – sottolinea il sindaco -, la ricostruzione fedele della liburna, a grandezza naturale e in tutto e per tutto uguale alle imbarcazioni da guerra in uso all’epoca di Traiano, rappresenta un’opportunità di attrazione turistica molto importante. Insieme alle aree archeologiche dei Porti di Claudio e Traiano, alla necropoli di Isola Sacra e al museo delle navi ormai di prossima apertura, la Liburna racconta una parte importante della nostra identità cittadina”.

Un’identità per certi versi giovane

“Un’identità per certi versi giovane, se pensiamo all’autonomia che Fiumicino ha ottenuto meno di 30 anni fa – conclude Montino -, ma che ha radici profonde che abbiamo il dovere di riscoprire e valorizzare, non solo per il ritorno in termini turistici, ma anche perché le nostre ragazze e i nostri ragazzi imparino a conoscere la ricchezza della loro città e quindi delle loro origini”.