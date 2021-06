Trotta, PaP: “Come compagni e compagne livornesi siamo reduci da giorni intensi in Val Susa”

Come compagni e compagne livornesi siamo reduci da giorni intensi in Val Susa: c’è voluto del tempo per rimettere in ordine le sensazioni, la bellezza e la pace che si respira a Bussoleno.

Non c’è bisogno di raccontare la grinta e la determinazione che il Movimento NoTav esprime. O forse sì, perché è una pagina di estrema bellezza, di partigianeria autentica e unica.

Siamo stati accolti, accompagnati nella scoperta della Val Susa e nelle sue storie: dalla Resistenza che ha visto in quelle montagne un senso di ribellione profonda ad oggi dove il Movimento NoTav resiste e combatte da ben venticinque anni.

Stessa energia

I volti sono tanti, si mischiano e si inseriscono nella piazza di Bussoleno dove vige la stessa energia.

Le lotte locali che si intrecciano e che vanno a portare un contributo attivo, umile e soprattutto tanta voglia di imparare da quella determinazione.

Parte dalla voce di Nicoletta Dosio, dalle voci dei compagni e delle compagne con cui parte il corteo, sotto un bel sole battente. Dalla voce della nostra compagna Eddi, che non può esimersi dal mancare neanche in questa occasione nonostante la misura ingiusta che le è stata impartita: siamo tutt* socialmente pericolose.

Si arriva a San Didero, dove si trova il nuovo cantiere per attuare la TAV e si scontra totalmente con la nostra omogeneità.

Il controllo della polizia, la pressione non basterà, come non basta mai in ogni altra occasione dove si rivendica qualcosa di troppo più alto, che cozza totalmente con i nostri profondi principi.

Il punto è che là, in mezzo ai “tuoi” ti senti al sicuro, ti senti tutelata

Ed aver conosciuto da vicino, aver avuto il privilegio di poter esserci accanto a chi per Potere al Popolo sta dando tutto, i nostri Giuliano Granato e Marta Collot, testimonia ancora di più la nostra coerenza ed il nostro impegno.

Una piazza unita, omogenea, che non si deve dividere come non lo farà il Movimento NoTav: perché siamo più forti di chi militarizza quelle montagne, di chi con la violenza gratuita si fa vanto tutti i giorni, delle realtà complici ed anche della Politica che vuole questa opera di devastazione enorme.

Ecco, basta guardare queste foto per capire quanto la Val Susa sia stuprata in ogni suo frammento. Ma menomale che c’è ancora chi si concede di sognare un mondo anticapitalista.

Avanti NO TAV!

Potere al Popolo

Potere al Popolo – Livorno



