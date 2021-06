Campidoglio, nuova casa per accogliere donne vittime di violenza

Al via l’apertura di una nuova casa di semiautonomia dedicata ad accogliere donne vittime di violenza, insieme ai loro bambini, per supportarne il percorso di fuoriuscita dai maltrattamenti. La struttura di Roma Capitale si trova nel Municipio VII in un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

La soddisfazione di Virginia Raggi

“Ogni servizio che apre a sostegno delle donne vittime di violenza può rappresentare un’occasione concreta per la fuoriuscita dai maltrattamenti. Per questo motivo abbiamo investito con forza in questa direzione e, grazie a questo impegno, oggi Roma ha visto notevolmente incrementare i servizi e le strutture disponibili sul territorio, per accogliere le richieste di aiuto e accompagnare le donne, insieme ai loro bambini, lungo il percorso che porta alla piena autonomia e alla libertà. Nessuna è sola”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

La casa potrà ospitare, ciclicamente, fino a tre donne insieme ai loro figli. Si tratta della terza casa di semiautonomia inaugurata dall’Amministrazione Capitolina in questi anni, che si aggiunge all’apertura sul territorio cittadino di otto nuovi centri antiviolenza e di altri cinque appartamenti per ospitare donne e bambini basati sul modello innovativo del cohousing.

I lavori nell’appartamento, confiscato alla criminalità organizzata, sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU con il sostegno di fondi PON Metro 2014-2020, che hanno anche sostenuto l’arredo e l’apertura del servizio a cura del Dipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale.

Le dichiarazioni di Veronica Mammì

“La presenza sempre più capillare di centri antiviolenza e appartamenti protetti, dove accogliere donne e bambini, è determinante per contrastare la violenza di genere sul nostro territorio. Siamo partiti con soli due centri antiviolenza attivi in città, oggi sono dieci ed entro la fine dell’anno, grazie agli investimenti che abbiamo fatto come Amministrazione, arriveremo ad assicurare quasi un centro antiviolenza a Municipio e aprire ancora nuove strutture per accogliere donne e bambini.

Un lavoro di sistema e di programmazione importante e concreto, che abbiamo affiancato all’impegno per mantenere alta l’attenzione sul tema, attraverso campagne di sensibilizzazione e progetti sul contrasto alla violenza di genere e sulle pari opportunità nelle nostre scuole”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.

Le parole di Linda Meleo

“Continua il nostro lavoro per offrire alle donne vittime di violenza nuove opportunità. Siamo doppiamente soddisfatti per la riqualificazione di questo appartamento, coordinata dal Dipartimento Simu, e per la destinazione d’uso con la possibilità di ospitare fino a tre donne insieme ai loro figli”, precisa l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

Le affermazioni di Valentina Vivarelli

“Questo immobile una volta teatro di malaffare è stato sottratto alla criminalità organizzata e oggi fornisce un importante servizio alla città, alle donne della nostra città che qui verranno ospitate coi loro figli per ricominciare a vivere. Del percorso per arrivare al riutilizzo dei beni confiscati fanno parte molte istituzioni, ciascuna col proprio ruolo: ci sono indagini, sequestri, condanne, confische. Il lavoro è impegnativo e delicato, ma tutti ci dobbiamo impegnare per arrivare a questo: trasformare i beni confiscati in un’opportunità per Roma e i suoi cittadini.

Ci stiamo sempre più dedicando a questo obiettivo, nel riutilizzo degli immobili che chiediamo all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per creare opportunità e per lanciare un messaggio importante di riscatto della collettività nei confronti della criminalità”, dichiara l’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli.