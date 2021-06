Lezzi: “Questo governo è insano per il paese”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Quando ho deciso di non dare la fiducia a questo Governo in cui è azionista anche Berlusconi, ero sicura che avrebbe messo le mani sulla Giustizia e che avrebbe tirato con sé tutti gli altri partiti.

Niente di ciò che si sta discutendo in Parlamento e nei media smentisce la mia certezza.

C’è tanto di Berlusconi negli atti parlamentari e i suoi uomini al Governo che fanno da sentinelle. Ma c’è anche tanto silenzio. Non ci sono le piazze che si animano di indignazione, non ci sono ferventi oppositori in TV o sui giornali e quelli che hanno il coraggio di esserlo sono brutti manettari, forcaioli accaniti, invidiosi sociali, poveri mentecatti scappati di casa senza né arte né parte. In prima fila ci sono le testate berlusconiane affiancate da tutte le altre.

Si inizia con le proposte che pretendono di silenziare i magistrati. Ricalcando il volere antico di Berlusconi, il PD chiede di evitare conferenze stampa. Gratteri stia zitto. Di Matteo stia zitto. Ardita stia zitto.

Mica è tutto. Secondo il PD, i Pubblici ministeri devono chiedere il processo solo se hanno la ragionevole certezza di ottenere la condanna. Se così non fosse, l’insuccesso peserà sulla sua carriera. Un metodo semplice per scoraggiare i processi. Una maniera efficace per non cercare la verità dei fatti. Meno processi più carriera.

Bettini apre ai referendum di Salvini e Letta si concede al dialogo costruttivo con le forze di maggioranza. Nei referendum, oltre al tormentone del tempo berlusconiano sulla separazione delle carriere, c’è anche l’abolizione della legge Severino grazie alla quale Berlusconi venne espulso dal Senato. E niente, neppure le condanne in ultimo grado hanno valore. Ci facemmo il primo Vday per chiedere che in Parlamento non ci fossero condannati ma ora il PD chiede anche al M5S di essere “costruttivo e dialogante” per responsabilità e per il bene del Paese che in queste faccende tornano sempre utili.

Nel frattempo, quanto è uscito dell’affare Palamara, non basta neanche a mantenere la richiesta di Bonafede che prevedeva il sorteggio e poi il voto per ratifica per scegliere i membri del CSM che sarebbe l’unico modo per contrastare le correnti, le ingerenze e le complicità tra politica e magistratura.

Questo governo è insano per il Paese, l’unico vero atto di responsabilità sarebbe quello di lasciarlo immediatamente per non diventarne complici. Due anni in più in Parlamento non valgono questo ed altri scempi.

